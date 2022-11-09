Канберра, 9 ноября 2022, 11:35 — REGNUM Недавно хакерской атаке подвергся крупнейший частный страховщик Австралии Mediabank. В свете того, что сутками ранее его руководство отказалось платить выкуп злоумышленникам, ночью 9 ноября они начали постепенно загружать в сеть медицинские данные граждан. Об этом сообщил телеканал Nine News.
Так, неизвестные хакеры опубликовали некоторые подробности, включая номера телефонов и номера Medicare граждан. Это произошло на следующий день после того, как киберзлоумышленники пригрозили, что данные будут опубликованы в течение 24 часов.
Так, хакеры обновили свой предыдущий пост на одном из сайтов в даркнете, в котором была цитата Конфуция и мем с персонажами Super Mario.
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