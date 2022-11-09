Херсон, 9 ноября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Киевской армии не удались попытки продвинуться в направлении Херсона, ВСУ «уперлись» в линию обороны армии России, их продвижение остановлено, сообщил 9 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Враг несёт огромные потери на этом направлении — несколько десятков единиц техники и до ста человек личного состава были уничтожены нашей артиллерией», — рассказал военкор.

Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что все попытки ВСУ «просочиться» на разных направлениях в Херсонской области были отражены.