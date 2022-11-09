Уфа, , 11:31 — REGNUM Уголовное дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии возбуждено в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба МВД по региону.

Дело Vitlprav.ru

По предварительной версии, проживающий за пределами России подозреваемый имеет криминальный статус «вор в законе», был не раз судим за совершение кражи, грабежа и разбоя.

«С декабря прошлого года, используя свой авторитет, 43-летний мужчина координировал действия криминально ориентированных лиц на территории Башкирии. Статус «вора в законе» обеспечивал ему подчинение тех, кто ниже в криминальной иерархии. Подозреваемый на территории республики назначал так называемых «смотрящих», разрешал конфликты, возникающие в криминальной среде и распределял денежные средства», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что сейчас специалисты устанавливают местонахождение подозреваемого и обстоятельства всех совершенных им преступлений.

«В ближайшее время главное следственное управление МВД по Башкирии обратиться в судебные органы для заочного избрания меры пресечения подозреваемому», — сообщает пресс-служба.