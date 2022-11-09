Ульяновск, 9 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области в рамках Года студенческого спорта открылся XII Всероссийский фестиваль студенческого спорта. В нём участвуют команды из 18 регионов страны, победителей определят в 11 видах спорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Всероссийский фестиваль студенческого спорта принимает Ульяновск. В состязаниях участвуют около 500 спортсменов в составе сборных команд из 18 регионов. По итогам соревнований определят победителей в 11 видах спорта — в частности, по мини-футболу, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, самбо, многоборье ГТО, шахматам. Кроме того, в программу включён компьютерный спорт.

Помимо этого, студенты пройдут викторину, посвящённую истории Олимпиады, Паралимпиады, Универсиады и достижениям российского спорта.

Фестиваль закроется 13 ноября.

Напомним, что Всероссийский фестиваль студенческого спорта проводится с 2009 года для «пропаганды здорового образа жизни среди студентов». За эти годы дважды площадкой проведения соревнований становился Ульяновск.

Отметим, что в Ульяновской области к августу 2023 года планируется построить Центр спортивной борьбы, на что предусмотрено более 115,5 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2023 год будет объявлен в Ульяновской области Годом корпоративного спорта. В августе 2022 года региональные власти заявляли о разработке программы по развитию спорта на предприятиях, развитии киберспорта и спортивного программирования.