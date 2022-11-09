Кострома, , 11:31 — REGNUM Трое из четырёх пострадавших при падении санитарного вертолёта под Костромой находятся в тяжёлом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный врач городской больницы Костромы Евгений Нечаев. Состояние ещё одного человека ближе к средней тяжести.

Доставка пострадавших в городскую больницу Костромы Официальный телеграм-канал губернатора Костромской области

«У пострадавших присутствует закрытая травма головы, грудной клетки, переломы костей конечностей, ушиб лёгкого, тупая травма живота. Такие травмы как раз характерны для серьёзных происшествий», — пояснил врач.

Вчера медики прооперировали фельдшера с тупой травмой живота, пациентов с травмами конечностей. Все пострадавшие находятся в сознании, двое подключены к ИВЛ.

«Прогнозы по выздоровлению строить ещё рано, многое зависит от организмов людей. Но надежда что они вновь смогут жить и работать, конечно, есть. По крайней мере, мы все делаем для этого» — добавил Нечаев.

Напомним, Ми-2 выполнял санитарный рейс из Шарьи в Кострому. Около 17 часов 37 минут 8 ноября вертолёт упал в нескольких километрах от аэропорта «Сокеркино». На его борту находилось пятеро человек — два пилота, фельдшеры и пациент с сердечным заболеванием. Он скончался. После происшествия возбуждено уголовное дело по статье: «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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