Кострома, 9 ноября 2022, 11:31 — REGNUM Трое из четырёх пострадавших при падении санитарного вертолёта под Костромой находятся в тяжёлом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный врач городской больницы Костромы Евгений Нечаев. Состояние ещё одного человека ближе к средней тяжести.
Вчера медики прооперировали фельдшера с тупой травмой живота, пациентов с травмами конечностей. Все пострадавшие находятся в сознании, двое подключены к ИВЛ.
Напомним, Ми-2 выполнял санитарный рейс из Шарьи в Кострому. Около 17 часов 37 минут 8 ноября вертолёт упал в нескольких километрах от аэропорта «Сокеркино». На его борту находилось пятеро человек — два пилота, фельдшеры и пациент с сердечным заболеванием. Он скончался. После происшествия возбуждено уголовное дело по статье: «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
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