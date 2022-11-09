Тюмень, , 11:33 — REGNUM В Тюменской области завод по производству снегоболотоходов налаживает выпуск бронежилетов. Об этом сообщает Инвестиционное агентство региона.

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После февраля 2022 года завод столкнулся с трудностями в экспорте продукции, вызванными внешнеполитической ситуацией.

«Мы стараемся диверсифицировать свою деятельность. Наш швейный цех сейчас активно занимается изготовлением бронежилетов. Такой подход позволил нам сохранить 100% штата сотрудников (около 80 человек), а также повысить их компетенции», — отметил руководитель компании Александр Фролов.

Отмечается, что большую часть компонентов для снегоболотоходов и квадроциклов компания производит самостоятельно. Идёт работа по замещению иностранных элементов, сообщили на предприятии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в курганском городе Шадринске швейная фабрика перешла на военные заказы — выполняет военный заказ на пошив сотен спальных мешков для мобилизованных.

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