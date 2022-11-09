Москва, , 11:29 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с днём рождения. Ей исполнилось 93 года, сообщается на сайте Кремля.

Александра Пахмутова на церемонии вручения Государственных премий России Kremlin.ru

Президент подчеркнул, что Пахмутова безгранично талантливый, обаятельный, открытый к общению человек.

«Сменяются эпохи и поколения, а Ваша музыка всегда будет пробуждать в сердцах людей самые добрые, светлые чувства», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин ежегодно поздравляет композитора Александру Пахмутову с днём рождения.

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