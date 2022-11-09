Москва, 9 ноября 2022, 11:29 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с днём рождения. Ей исполнилось 93 года, сообщается на сайте Кремля.

Александра Пахмутова на церемонии вручения Государственных премий России
Александра Пахмутова на церемонии вручения Государственных премий России
Kremlin.ru

Президент подчеркнул, что Пахмутова безгранично талантливый, обаятельный, открытый к общению человек.

«Сменяются эпохи и поколения, а Ваша музыка всегда будет пробуждать в сердцах людей самые добрые, светлые чувства», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин ежегодно поздравляет композитора Александру Пахмутову с днём рождения.

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