Москва, , 11:28 — REGNUM Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого убийства киевскими неонацистами парализованного пенсионера в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

«Из сообщения советника главы ЛНР в эфире одного из федеральных телеканалов стало известно о том, что боевики <…> батальона [киевского неонацистского режима] территориальной обороны «Чернигов» во время российской спецоперации публично казнили парализованного пенсионера, жителя поселка Вороново, подконтрольного на момент совершения преступления Киеву, за то, что дети его ушли в 2014 году в ополчение ЛНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пенсионера сперва избили при свидетелях в лице соседей, а затем застрелили. Уже после убийства неонацисты не позволяли провести похороны мужчины и издевались над телом.

В рамках уголовного дела о преступлениях киевского режима следователи СК России зафиксируют и расследуют указанный факт, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.