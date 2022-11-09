Ижевск, , 11:29 — REGNUM В 2023 году в Удмуртии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» будет отремонтировано 80 дорожных объектов общей протяженностью 118,5 км. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Ремонт дорог в Удмуртии пресс-служба правительства Удмуртии

Основная часть ремонтных работ запланирована на региональных трассах — будет обновлено 76,2 км таких дорог. Будет продолжен ремонт на участке трассы Сарапул-Воткинск в Завьяловском районе протяженностью 4,9 км и Ижевск-Ува в Увинском районе — 10 км.

В 12 районах и четырех городах будут отремонтированы дороги местного значения.

В Ижевске в течение предстоящего сезона отремонтируют шесть участков дорог.

По словам премьер-министра Удмуртии Ярослава Семенова, на сегодняшний день все муниципалитеты уже заключили контракты на ремонт своих дорожных объектов. Подрядчики уже сейчас могут начинать подготовку, закупать строительные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии планируют расширить перечень направлений, по которым возможно использовать средства дорожного фонда. Так, на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам глава миндортранса Удмуртии Алексей Горбачев представил проект закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Удмуртской Республики «О дорожном фонде Удмуртской Республики». Изменениями предлагается добавить возможность расходования средств фонда на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей, находящихся на одном уровне с проезжей частью.

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