Вашингтон, 9 ноября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. США предостерегли Австралию от присоединения к эпохальному договору о запрещении ядерного оружия, отметив, что это соглашение может помешать оборонным договоренностям между США и их союзниками, о чем написала газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Комментарии официального Вашингтона последовали за тем, как правительство Австралии изменило позицию при голосовании по Договору о запрещении ядерного оружия, чтобы «воздержаться» при голосовании в ООН после пяти лет безоговорочного отказа подписать документ со стороны правительства Австралии под контролем Коалиции, которая проиграла майские федеральные выборы и сейчас находится в оппозиции.

Новый договор налагает полный запрет на разработку, испытания, накопление запасов, применение или угрозу применения ядерного оружия, а также на оказание помощи другим странам в осуществлении такой деятельности. Но до сих пор его избегали все государства, обладающие ядерным оружием, и многие их союзники.

В посольстве США в Канберре заявили, что договор «не позволит США расширить возможности сдерживания, которые по-прежнему необходимы для международного мира и безопасности».