Москва, , 11:28 — REGNUM В России разоблачён самый высокопоставленный киевский разведчик-нелегал. Он осуждён за государственную измену. Об этом 9 ноября сообщили в Федеральной службе безопасности.

Рене Магритт. Шпион. 1928

«Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки минобороны [киевского режима] Штыбликова Д. А.», — говорится в релизе спецслужбы.

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Уточняется, что судом он был признан виновным в совершении госизмены и приговорён совокупно к 19 годам шести месяцам лишения свободы. До этого в 2017 году Севастопольский городской суд назначил ему наказание в виде пяти лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима.

По данным ФСБ, в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Штыбликов по заданию киевской разведки остался на полуострове и получил гражданство РФ. Затем, работая в одной из воинских частей Черноморского флота, он передавал Киеву сведения о деятельности воинских частей в Крыму, что составляло гостайну. Его шпионская деятельность была своевременно пресечена.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре представители российских силовых ведомств задержали уроженца города Лисичанска Луганской Народной Республики Дениса Мащенко, который был завербован спецслужбами нацистского киевского режима и передавал им информацию.

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