Иркутск, 9 ноября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Приангарье участники специальной военной операции из числа детей-сирот смогут получить социальную выплату на покупку жилья, сообщает 9 ноября телеграм-канал правительства Иркутской области. Отмечается при этом, что поправки в закон о дополнительной поддержке детей-сирот на рассмотрение депутатов иркутского парламента внёс губернатор Игорь Кобзев.

Правительство Приангарья Мобилизация

«В сегодняшних условиях поддержка особенно требуется гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые стали участниками специальной военной операции. Мы приняли решение расширить условия, дающие право на социальную выплату на приобретение жилого помещения. Это позволит участникам СВО из числа детей-сирот в первоочередном порядке получить выплату и купить жилье», — пояснил глава Приангарья.

Сегодня право на социальную выплату имеют лица из числа детей-сирот от 18 лет и старше, имеющие ребенка (детей), работающие по трудовому договору, служебному контракту, гражданско-правовому договору или в качестве индивидуального предпринимателя, не работающие, но осуществляющие уход за ребенком до трех лет или ребенком-инвалидом.

Напомним, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев продлил действие указа о предоставлении единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей участникам специальной военной операции.

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