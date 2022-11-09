Владивосток, , 11:27 — REGNUM В средней школе №55 во Владивостоке 9 ноября общественная организация ветеранов боевых действий «Контингент» открыла мемориальную доску капитану, заместителю командира мотострелкового батальона Михаилу Лебедеву. Он погиб в апреле 2022 года в ходе спецоперации. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Орден Мужества Тomsk. gov.ru

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Проект по увековечиванию памяти павших воинов реализуется при грантовой поддержке администрации Владивостока. К школе, где учился Михаил Лебедев, пришли родные погибшего — мать и вдова, а также ученики и учителя, общественники.

«Сейчас мы особенно чувствуем, что Родина нуждается в нашей помощи и защите. Безусловно, никакие слова не смогут уменьшить боль от потери близкого человека, но хочется выразить огромную благодарность родным погибшего, которые вырастили настоящего Героя. Михаил Лебедев совершил подвиг и навсегда останется в наших сердцах мужественным офицером, погибшим за Родину», — сказал начальник управления развития общественных инициатив администрации Владивостока Сергей Язев.

Со своей стороны учителя школы рассказали, что Миша запомнился им открытым, добрым и отзывчивым человеком. Он занимался спортом, участвовал в олимпиадах и всегда был активистом и надежным другом. По словам всех тех, кто знал его лично, у этого парня было большое доброе сердце. Он всегда в трудную минуту подставлял друзьям свое плечо и помогал всем, кто просил помощи. Его отличали трудолюбие, добросовестность и глубокая порядочность.

После семилетки в школе № 55 Михаил Лебедев учился в Уссурийском суворовском училище, а в 2010 году окончил Дальневосточное общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского и проходил службу на российской базе в Гюмри в Армении, позже в Чечне.

После 24 февраля Герой в составе своего подразделения оказался в зоне СВО. Во время тяжелых апрельских боев он погиб. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, он был посмертно награждён орденом Мужества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге на четырёх зданиях будут установлены мемориальные доски.