Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли изменения в закон о региональном бюджете на 2022 год. Законопроект о корректировке бюджета рассмотрели в третьем чтении 9 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

На заседании Заксобрания депутат от фракции «Единая России» Михаил Барышников представил проект изменения в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учётом юридико-технической редакционной правки.

Доходы городского бюджета в 2022 году составят 1,107 трлн рублей, а расходы — 1,066 трлн рублей. Профицит бюджета устанавливается на отметке в 41,9 млрд рублей.

По итогам рассмотрения парламентарии утвердили корректировки в положениях бюджета. За него проголосовали 46 депутатов, против выступили трое. Проект направляется на подписание губернатору Петербурга Александру Беглову.

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