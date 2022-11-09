Херсон, 9 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Более 26 тысяч доз вакцины против гриппа поставлено в семь учреждений Херсонской области Минздравом России. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

«Вакцинироваться могут все желающие жители Херсонской области вне зависимости от района проживания. Прививки можно ставить взрослым и детям в возрасте от шести месяцев. Хочу выразить благодарность Правительству и Минздраву России за вакцины и оказание всесторонней помощи нашему освобожденному региону», — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Противогриппозная вакцина поставлена в Геническую, Каланчацкую, Ивановскую, Новотроицкую и Нижнесерогозскую центральные районные больницы, а также в Скадовскую городскую и Чаплынскую районную больницу. Получить прививки жители могут в любом из этих медучреждений.