Москва, 9 ноября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. На сегодняшний день говорить об отношениях между Россией и Соединёнными Штатами сложно, политический диалог практически парализован. Об этом 9 ноября заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Российско-американский политический диалог — на беспрецедентно низкой отметке. Его можно считать почти парализованным. Доверие подорвано», — отметил в беседе с РИА Новости российский дипломат.

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Он также добавил, что сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес, также обрушено, а общение сторон «ограничено и во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем».

По его словам, Госдепартамент США предпочитает контактировать с российскими дипломатами только посредством телефонных разговоров и электронной почты, очные встречи с представителями Белого дома минимизированы. Антонов указал, что работа российского посольства с органами исполнительной власти в США была заблокирована из-за действий США.

Несмотря на это, подчеркнул посол, Москва считает важным сохранение открытыми каналов коммуникации для предотвращения конфронтации между странами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что улучшение отношений между США и Россией в среднесрочной перспективе не просматривается. При этом дипломат подчеркнул, что Москва пытается добиться восстановления полноценного диалога с Вашингтоном, будучи убеждённой, что он необходим не только в интересах двух государств, но и в интересах международного сообщества.