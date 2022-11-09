Париж, , 11:19 — REGNUM Профсоюзы во Франции пообещали «жесткую забастовку» парижского транспорта, передает BFM TV.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В четверг, 10 ноября 2022 года, парижское метро будет простаивать: семь линий полностью закрыты, а семь других открыты только в час пик. Участники забастовки требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Забастовка коснется автобусной сети, в среднем 10 ноября в Париже будут ходить только два из трех автобусов на каждом маршруте. Жителей столицы Франции призвали отдать предпочтение удаленной работе или отложить поездки на транспорте.

В 2022 году заработная плата уже была повышена на 5,2%. Социальный климат резко ухудшился в последние месяцы из-за инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в длинной речи, адресованной представителям 50 самых «грязных» предприятий на территорий Франции, глава государства Эммануэль Макрон изложил дорожную карту.

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