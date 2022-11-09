Воронеж, 9 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Дмитрий Соломаха возглавил государственную жилищную инспекцию Воронежской области. Об этом сообщили 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Герб Воронежской области

«Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Дмитрия Соломахи на государственную должность Воронежской области руководителя государственной жилищной инспекции Воронежской области с 9 ноября 2022 года», — уточнили в пресс-службе.

Как напоминает ИА REGNUM, пост руководителя ГЖИ Воронежской области длительное время, фактически с декабря 2016 года, занимала Диана Гончарова. Она была уволена с должности в октябре 2022 года.