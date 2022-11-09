Ярославль, 9 ноября 2022, 11:29 — REGNUM В Ярославле гарнизонный суд осудил двух курсантов военного училища и одного контрактника за дачу взяток. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Мужчины хотели получить права без сдачи экзаменов в ГИБДД. Организовывал всё это студент ярославского колледжа, родственник которого работает в ГИБДД. Желающих он нашёл в военном училище, общение происходило в Телеграме.
Все трое перевели деньги в размере от 30 до 39 тысяч рублей, однако, водительских удостоверений не получили, хотя один из мужчин, давших взятку, даже побывал в ГИБДД. Всё это происходило осенью 2021 года, а задержали взяточников в мае 2022 года.
По итогу все трое написали явки с повинной, по итогу разбирательства мужчины были оштрафованы — один на 200 тысяч рублей, двое других — на 300 тысяч рублей.