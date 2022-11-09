Село Залесово, Алтайский край, 9 ноября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В селе Черёмушкино Залесовского района Алтайского края возводят новую врачебную амбулаторию, сообщает 9 ноября телеграм-канал правительства региона.

Правительство Алтайского края В алтайском селе Черемушкино возводят новую врачебную амбулаторию

Строительство ведется в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Стоимость составляет более 41 млн рублей. В одноэтажном здании общей площадью 365 кв. м. планируют разместить кабинеты приема взрослого и детского населения, процедурный, прививочный с картотекой, зубной, смотровой.

При проектировании объекта учтены принципы доступности для маломобильных граждан, предусмотрены пожарная сигнализация, система вентиляции и кондиционирования воздуха. Сейчас в амбулатории работают фельдшер, медицинская сестра участковая, процедурная медсестра, медсестра физиокабинета, зубной врач. В настоящее время прием ведут в здании 1970-х годов постройки. По графику в село выезжают из ЦРБ участковые терапевт и педиатр, акушер-гинеколог. В Черемушкинской врачебной амбулаторией наблюдаются жители сел Черемушкино, Видоново, Малый Калтай, Большой Калтай, Талица.

В рамках строительства уже полностью проведены коммуникации: отопление, водоснабжение, канализация, завершаются работы по устройству модуля здания, благоустройству территории, начаты внутренние работы. Строительство должно быть завершено к концу этого года. Параллельно будет закуплено новое медицинское оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, всё больше сельских жителей Алтайского края, благодаря национальному проекту «Здравоохранение», получают качественную и доступную медпомощь в комфортных условиях. К примеру, в Романовском районе до конца 2022 года намерены отремонтировать поликлинику для взрослых при ЦРБ: она рассчитана на 150 посещений в смену и обслуживает 9,5 тысяч жителей.

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