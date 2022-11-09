На нефть и рубль воздействует изменение рыночных рисков
Москва, 9 ноября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Котировки нефти сегодня, 9 ноября, приостановили коррекционное снижение начала недели с $98 до $95 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
«Цена близка к важному техническому рубежу поддержки — нижнему уровню текущего диапазона. На неё оказывают давление вышедшие данные института API о росте запасов в США на 5,6 млн баррелей при прогнозе 1,1 млн.
Кроме того, упала инфляция в Китае до 2,1% с 2,8%, что свидетельствует о торможении внутреннего спроса и возможном уменьшении потребности в ресурсах. 9 ноября важны будут официальные данные о запасах нефти.
В то же время, не даёт цене уйти значительно вниз улучшение рыночных настроений в связи с предварительными результатами выборов в США с укреплением позиций республиканцев. Вероятный диапазон на сегодняшний день — $94,50- 96 за баррель.
Данные настроения способствуют росту рисковых активов, ослаблению доллара в мире. Это отражается на его курсе и к российской валюте, который вновь опустился к рубежу 61 руб.
Такое движение связано и с заявлениями Москвы и Киева о том, что они не исключают возможности переговоров. В то же время и у этого актива достигнут уровень технической поддержки, препятствующий дальнейшему значимому укреплению рубля.
Сегодня помимо факторов нефти и доллара, инвесторы обратят внимание на показатель инфляции в России. Она, как предполагается, в октябре незначительно снизилась — до 13,6% с сентябрьских. 13,7%. Актуальный диапазон курса валют на день — 60,50 — 61,70 руб./доллар», — полагает эксперт.
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