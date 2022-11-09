Москва, 9 ноября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Котировки нефти сегодня, 9 ноября, приостановили коррекционное снижение начала недели с $98 до $95 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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