Анкона, Италия, 9 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В ночь на 9 ноября в восточной части Италии (регион Марке) произошло землетрясение магнитудой 5,7, передают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Эпицентр землетрясения расположен в 27 километрах от берега, в Адриатическом море, однако последствия были ощутимы и на побережье.

В этой части страны было остановлено железнодорожное сообщение на римском направлении и на ветке Пескара — Болонья. Закрыты и школы в провинции Марке.