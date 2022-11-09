Москва, 9 ноября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Спрос на рабочих и инженеров в РФ будет расти — это тренд новой экономической ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий

«Нехватка рабочих рук происходит сейчас и, скорее всего, будет расти в 2023 году только на фоне замещения мобилизованных. Сейчас же уже видим, что останавливается стройка, малый и средний бизнес сворачивается. Растет сейчас только оборонзаказ, — сказал Головченко. — «Синие воротнички», как и инженеры сейчас и правда нужны, и дальше потребность в них будет только расти. Экономика России вынужденно перестраивается — сказывается уход от импорта. Поэтому потребность в инженерах будет в целом расти. И это тренд, заданный новой экономической ситуацией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Головченко заявил, в настоящее время РФ уже столкнулась с дефицитом рабочих и инженеров.