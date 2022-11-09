София, 9 ноября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Народное собрание (парламент) Болгарии в ходе заседания рассмотрит вопрос о дополнительной закупке топлива для крупнейшей болгарской атомной электростанции «Козлодуй». Об этом 9 ноября сообщает софийская газета «Факты».

Gogo89873 АЭС «Козлодуй»

По некоторым данным, депутаты планируют одобрить положение, предусматривающее приобретение соответствующего вида носителей в одном из государств ЕС.

«Болгария выполнит все ранее введенные против Российской Федерации международные санкции и не станет приобретать топливо у РФ», — говорится в предварительной записке комиссии по энергетики болгарского высшего законодательного органа.

При этом некоторые представители Народного собрания уже выступили с критикой такой позиции. В частности, депутаты от Болгарской социалистической партии призвали возобновить контакты с Москвой для обеспечения бесперебойной работы «Козлодуя».

«В противном случае мы столкнемся с серьезными проблемами в энергетической сфере нынешней зимой», — отмечается в документе БСП.