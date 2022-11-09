Горловка, ДНР, 9 ноября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Боевики преступного режима Киева вновь обстреляли Горловку. Об этом 9 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

mil.gov.ua Киевская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что новый обстрел Горловки со стороны бандеровских формирований был произведён в 10:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённый пункт Спартак в ДНР.