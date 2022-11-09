Новосибирск, 9 ноября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Бывший прокурора Дзержинского района Новосибирска Олег Бушмакин в первый день рассмотрения уголовного дела в суде заявил о своей невиновности. Он считает, что материалы дела сфальсифицированы, сообщает «Коммерсантъ — Сибирь».

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

«Заявляю, что я невиновен, поэтому мне просто и легко сказать, что вину я не признаю ни по одному из эпизодов обвинения, — цитирует СМИ Бушмакина. — Обвинение является результатом оценки следователем сфабрикованных следствием же улик, а естественные пробелы в доказывании заполнены домыслами следователей. Процедура сбора доказательств по делу была подменена процессами их создания и фабрикацией результатов расследования».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска. Олег Бушмакин обвиняется в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Суд установил порядок исследования доказательств, был начат допрос свидетелей. Очередное заседание пройдёт 17 ноября.

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