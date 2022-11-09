Пенза, , 11:48 — REGNUM Из Пензенской области на срочную службу в Вооруженные силы РФ отправили первую команду призывников. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Призывники Минобороны России

Двадцать призывников будут проходить службу в новочеркасском радиотехническом полку. Всего за время осеннего призыва из региона в армию отправятся около 1 тыс. новобранцев.

«Ни один срочник не будет отправлен в зону проведения специальной военной операции. Это принципиальная позиция руководства страны — в СВО участвуют только контрактники и мобилизованные. Вам предстоит учиться, осваивать азы военной науки, новые технологии. Нарабатывать умение грамотно обращаться с военной техникой и оружием», —напутствовал земляков губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, осенний призыв в 2022 году продлится с 1 ноября до 31 декабря. Повестки будущим призывникам вручают по месту жительства, работы или учебы.

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