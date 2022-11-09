Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Ростовской области развернули пункты обогрева на двух перехватывающих стоянках грузового транспорта, следующего по сухопутному маршруту в Крым, а также из Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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Две площадки расположены вдоль федеральной трассы А-280 — в 60 км и 30 км от МАПП «Весело-Вознесенка». На стоянках можно разместить от 130 до 1 тыс. грузовых автомобилей. Здесь организованы пункты обогрева и питания.

ИА REGNUM сообщало, что о создании в Ростовской области площадок накопления транспорта 2 ноября объявил донской губернатор Василий Голубев. Решение было принято в связи с временным ограничением движения грузовиков по Крымскому мосту.