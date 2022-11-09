Лондон, , 11:10 — REGNUM Министр финансов Британии Джереми Хант поручил пересмотреть план создания инвестиционных зон, который был предложен предыдущим премьер-министром Лиз Трасс. Об этом 9 ноября пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники в правительстве.

Джереми Хант Parliament.uk

Как пишет издание, минфин или полностью откажется от создания инвестиционных зон, или значительно уменьшит их, что будет означать сворачивание инициативы Трасс.

Ожидается, что об окончательном решении Хант объявит 17 ноября во время своего выступления перед парламентом.

Отмечается, что за отмену программы Трасс активно выступил министр жилищного строительства Майкл Гоув. Он заявлял, что предложение бывшего премьер-министра «вызывает беспокойство», и предложил перенаправить средства на восстановление городской среды.

План Трасс предполагал создание на территории страны не менее 200 инвестзон для стимуляции экономического роста. Планировалось, что там будут действовать налоговые льготы, что должно было привлечь инвесторов, но могло привести к потере £12 млрд налоговых поступлений.

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