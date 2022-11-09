Ординский район, Пермский край, 9 ноября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Пермском крае вынесен приговор по делу о хищении крупной денежной суммы при обустройстве мусорных площадок. Источником финансирования мероприятий по установке контейнеров являлся бюджет муниципалитета, сообщили 9 ноября в пресс-службе УМВД по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

В мошенничестве обвинили директора компании, заключившей муниципальный контракт с администрацией Ординского округа. В 2020 году исполнитель контракта осуществил закупку более дешевых строительных материалов, не соответствующих техническому заданию, и использовал их при обустройстве 62 контейнерных площадок. Кроме того, работы были выполнены не в полном объёме. Фигурант похитил более 526 тысяч рублей, отметили в полиции.

Суд поговорил директора компании за мошенничество к штрафу. Его размер составил 90 тыс. рублей.