Нерехта, Костромская область, , 11:25 — REGNUM В Костромской области мужчина ударил женщину топором по голове, нападение произошло вечером 8 ноября на остановке общественного транспорта в Нерехте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском отделе МВД.

Ориентировка на Житкова Ивана Анатольевича, скрывшегося на автомобиле «Рено Логан». Номер О791РЕ44

Женщине 30 лет, она находится в городской больнице Нерехты в крайне тяжёлом состоянии. Очевидцы сообщают, что нападавший — ее бывший супруг. Он скрылся с места преступления и объявлен в розыск.

Пока полицейским неизвестны мотивы нападавшего. Местные жители сообщают, что мужчина забрал у женщины их общую дочь, но в МВД эту информацию опровергли.