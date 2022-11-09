Нерехта, Костромская область, 9 ноября 2022, 11:25 — REGNUM В Костромской области мужчина ударил женщину топором по голове, нападение произошло вечером 8 ноября на остановке общественного транспорта в Нерехте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском отделе МВД.

Ориентировка на Житкова Ивана Анатольевича, скрывшегося на автомобиле «Рено Логан». Номер О791РЕ44
Ориентировка на Житкова Ивана Анатольевича, скрывшегося на автомобиле «Рено Логан». Номер О791РЕ44

Женщине 30 лет, она находится в городской больнице Нерехты в крайне тяжёлом состоянии. Очевидцы сообщают, что нападавший — ее бывший супруг. Он скрылся с места преступления и объявлен в розыск.

Пока полицейским неизвестны мотивы нападавшего. Местные жители сообщают, что мужчина забрал у женщины их общую дочь, но в МВД эту информацию опровергли.