Калуга, 9 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Тело 63-летней женщины было обнаружено в ходе тушения пожара в частном доме на улице Рылеева в Калуге утром 9 ноября. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

СУ СК России по Калужской области Дом после пожара

Следователем произведен осмотр места происшествия, назначено судебно-медицинское исследование и пожарно-техническая экспертиза. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.