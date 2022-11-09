Вашингтон, 9 ноября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Потенциальный конкурент экс-президента США Дональда Трампа губернатор штата Флорида Рон ДеСантис стал первым губернатором-республиканцем, победившим на промежуточных выборах в округе Майами-Дейд в Южной Флориде за последние два десятилетия.

Gage Skidmore Губернатор Флориды Рон ДеСантис

Переход округа на сторону республиканцев ознаменовал еще одно достижение «красной партии», которая пытается вернуть полный контроль над Конгрессом США.

Напомним, что до победы ДеСантиса последним губернатором от республиканцев, победившим в густонаселенном и разнообразном округе Майами-Дейд в Южной Флориде, был Джеб Буш в 2002 году.

Американские интернет-пользователи обсудили знаменательную победу под соответствующей публикацией Fox News.

«Опять же, это показывает, что независимые могут проголосовать за ДеСантиса, но Трамп никак не может получить голоса умеренных середняков», — указывает southseatravel.

«Я от партии независимых и надеюсь, что Десантис будет баллотироваться в 2024 году», — отвечает judgement521.

«К сожалению, остальная часть страны не пойдет по этому пути. Республиканцы не выиграют Сенат. Это очень грустно. Какой позор для нашей нации», — переживает ba.6.

«Поздравляем губернатора ДеСантиса!!! Вы были удивительным руководителем для Флориды и однажды станете удивительным для Америки. Трамп в прошлом», — уверен perogi007.

«Он делает Трампа все менее и менее важным. Это потрясающе. Вперед, ДеСантис!» — восклицает manonfire245 224.

«ДеСантис — отличный губернатор и прекрасный будущий президент США», — соглашается WhereforeArtThou.

«Ну, он получил мой голос, а я вообще-то из Нью-Йорка», — отвечает bennett. maryl.50@gmail.com.

«Я думаю, что у него лучшие шансы победить любого демократа в 2024 году», — рассуждает Shehasnoplan.

«Наконец-то похоже, что часть Америки просыпается», — комментирует vetsop1.

«ДеСантис может выиграть номинацию в 2024 году, он может выиграть всеобщие выборы. ДеСантис может пересечь партийные линии и объединить нас! Я знаю, что флоридцы любят ДеСантиса как губернатора, но он нужен всем американцам. ДеСантис 2024», — подчеркивает iamlistening484.

«ДеСантис — это сила, с которой нужно считаться. Поздравляем нашего губернатора! Хоть раз «Красная волна» во Флориде одержала победу!» — радуется independentmaga.

«Ура ДеСантису! Какой замечательный губернатор этот человек. Он заботится и работает для людей. Это власть для народа. Так держать!» — восклицает troublex130.

«Я готов переехать во Флориду. Лучшая погода, низкие налоги, пляжи и лучший губернатор», — указывает WhereforeArtThou.

«Хорошая работа ДеСантиса! Разумным шагом для республиканцев будет союз Трамп с ДеСантисом в качестве президента и вице-президента в 24-м году, а затем ДеСантис с сильным вице-президентом в 28-м и 32-м годах. Это то, за что мы все должны голосовать, так как это способ закрепить 12 лет консервативного лидерства. Если один ДеСантис будет баллотироваться в 24-м… демократы в итоге победят, так как сторонники Трампа откажутся от участия из-за чувства предательства», — предсказывает uau.

Напомним, что ДеСантис обогнал по популярности Трампа в рамках проведенного среди граждан страны опроса общественного мнения ABC News/Ipsos. Опрос показал, что 72% зарегистрированных республиканцев считают, что ДеСантис должен иметь большое или значительное влияние на будущее направление Республиканской партии, в то время как 64% респондентов заявили, что то же, что Трамп.