Канберра, 9 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии дало зеленый свет на временное вмешательство в ценообразование, чтобы снизить цены на газ и уголь в стране. Об этом 9 ноября сообщил телеканал Nine News.

Anonymous tapir Аделаида, Австралия

В казначействе Австралии заявили, что вмешательство в энергетический рынок было оправданным, поскольку рост цен не только оказывает серьезное влияние на домохозяйства, но и подвергает риску многие предприятия в самой Австралии.

«Текущий рост цен на газ и энергетический уголь приводит к необычно высоким ценам и прибылям для некоторых компаний; цены и прибыли выходят далеко за обычные рамки инвестиционных и прибыльных циклов», — говорится в сообщении казначейства.

Власти Австралии отмечают, что «ценовые шоки» усилили аргументы в пользу государственного вмешательства в энергетический сектор.