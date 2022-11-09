Липецк, 9 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Рекордный урожай сои собрали аграрии Липецкой области в 2022 году, сообщили в пресс-службе администрации региона 9 ноября.

Светлана Шаповалова Соя

На данный момент урожай убран на 76% площадей, валовой сбор составил уже более 219 тысяч тонн. Это значительно выше последнего рекорда — в 2019 году в регионе было собрано 139,5 тыс. т.

Производство масличных культур в Липецкой области в последние годы увеличивается — этому способствуют высокий спрос на продукцию переработки, а также курс на импортозамещение. С 2006 года площадь под сою в Липецкой области выросли с 1,6 тысячи гектаров до 125 тысяч. Урожайность сои в этом году также рекордная и составляет 23 ц/га.

Добавим, что в 2022 году на стимулирование производства рапса и сои правительством РФ в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» предусмотрено 4,8 млрд рублей, которые распределены между 43 регионами страны. Липецкие сельхозпроизводители получат 132,4 млн рублей.