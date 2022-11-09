В Чувашии создали координационный центр для поддержки семей мобилизованных
Чебоксары, 9 ноября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Чувашии заниматься вопросами социальной поддержки семей мобилизованных жителей будет вновь созданный координационный совет. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
В республике сформирован координационный центр по вопросам социальной поддержки семей граждан, призванных в Вооружённые силы России в рамках частичной мобилизации. Его цель — «организация межведомственного взаимодействия» органов республиканской и муниципальной власти.
В состав координационного совета вошли 15 человек, председателем назначен вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов. Также в него включены представители минтруда, минцифры, минсельхоза, минкультуры, минобразования, ГКЧС, минспорта, военкомата, мэрии Чебоксар.
Организационно-техническое обеспечение деятельности вновь созданного центра возложено на минтруд Чувашии.
Напомним, что общий размер финансовой поддержки мобилизованных оценивается властями в Чувашии в 400 млн рублей. По линии ГКЧС из резервного фонда направлено 96 млн рублей «в целях обеспечения проведения частичной мобилизации».
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Как сообщало ИА REGNUM, после протеста чувашских мобилизованных в воинской части в Ульяновске глава Чувашии Олег Николаев принял решение о единовременных выплатах бойцам. Каждому выплатят по 50 тыс. рублей.