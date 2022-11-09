Чебоксары, 9 ноября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Чувашии заниматься вопросами социальной поддержки семей мобилизованных жителей будет вновь созданный координационный совет. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

В республике сформирован координационный центр по вопросам социальной поддержки семей граждан, призванных в Вооружённые силы России в рамках частичной мобилизации. Его цель — «организация межведомственного взаимодействия» органов республиканской и муниципальной власти.

В состав координационного совета вошли 15 человек, председателем назначен вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов. Также в него включены представители минтруда, минцифры, минсельхоза, минкультуры, минобразования, ГКЧС, минспорта, военкомата, мэрии Чебоксар.

Организационно-техническое обеспечение деятельности вновь созданного центра возложено на минтруд Чувашии.

Напомним, что общий размер финансовой поддержки мобилизованных оценивается властями в Чувашии в 400 млн рублей. По линии ГКЧС из резервного фонда направлено 96 млн рублей «в целях обеспечения проведения частичной мобилизации».

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Как сообщало ИА REGNUM, после протеста чувашских мобилизованных в воинской части в Ульяновске глава Чувашии Олег Николаев принял решение о единовременных выплатах бойцам. Каждому выплатят по 50 тыс. рублей.