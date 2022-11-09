Великий Новгород, , 11:50 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин посетил место дислокации мобилизованных жителей региона, находящихся на боевом слаживании в Твери, доставил им подарки от властей и земляков и ответил на вопросы военнослужащих.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 9 ноября в пресс-службе губернатора, Никитин осмотрел жилые помещения, медсанчасть, места для приёма пищи.

«Всё организовано на нормальном уровне. Новгородцы готовятся, проходят боевое слаживание, идет комплектование офицерского состава и организация материального обеспечения. Мы привезли вещи, которые попросили командиры полка. Это дизель-генераторы, беспилотники, рации, дополнительные медицинские аптечки. Кроме того, мы посмотрим, что нужно в той точке, где наш полк будет проходить службу, и будем дополнительно довозить», — сообщил Андрей Никитин.

Губернатор сообщил, что единовременные выплаты от региона мобилизованным новгородцам в размере 100 тысяч рублей начнут поступать на их счета после 11 ноября.

«Сейчас в военкомате и соцслужбе выверяются списки. Также для детей предусмотрено бесплатное питание в школах и в техникумах — везде, где ребенок учится. Бесплатный проезд школьникам и учащимся техникумов, по желанию родителей или рекомендации врача — санаторий или лагерь», — рассказал губернатор.

Андрей Никитин пообещал, что поддержка семей военных будет адресной, а их родственников попросил оперативно сообщали о возникших сложностях.

«Всё, что потребуется для несения службы или для ваших семей, мы все сделаем. Есть вопрос — будем решать: либо за счет бюджета, либо за счет внебюджета. Есть проблема — надо о ней сказать. Мы найдем возможность помочь», — сказал губернатор.

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