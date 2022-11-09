Астана, 9 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Узбекистан с рабочим визитом для участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Отмечается, что мероприятие будет проходить в Самарканде с 10 по 11 ноября. Также запланированы двусторонние встречи участников саммита.

«В ходе мероприятия главы государств рассмотрят перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ОТГ», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в августе глава минсельхоза Казахстана Ербол Карашукеев призвал тюркские страны усилить сотрудничество в аграрной сфере для обеспечения продовольственной безопасности.