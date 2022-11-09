Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Жители Центрального и Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, которые почти целиком охвачены платным парковочным пространством, предлагают распространить действие льготных парковочных разрешений для жителей на соответствующий район, а не только на муниципалитет, в котором живёт автовладелец. Об этом сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте», передает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Платная парковка в Петербурге

В частности, жители Центрального района подготовили открытое письмо губернатору города Александру Беглову. Они предлагают отменить деление льготной парковки по округам. Петербуржцы отмечают, что с начала 2023 года льготная парковка для собственников квартир в центре будет действовать лишь в пределах одного муниципального образования по месту проживания. Эти условия предлагают скорректировать и распространить на весь район.

«Общеизвестно, что жители центра очень часто живут в одном округе, а учатся, лечатся и т.д. уже в соседних. Положенных в таком случае бесплатных 15 минут парковки для выполнения разнообразных дел в будет явно не хватать. А значит во многих случаях платить за парковку резиденты района будут вынуждены как все — 100 рублей в час. Что очень затратно и невыгодно, особенно в такое непростое время, как сейчас», — сказано в тексте письма.

Активисты предлагают направить обращение в Смольный.

При этом в отношении платных парковок в Адмиралтейском районе и вовсе предлагают рассмотреть вопрос о переносе начала их работы на конец новогодних праздников, так как многие собственники не успели оформить парковочные разрешения. О необходимости внести изменения депутату Заксобрания от фракции «Яблоко» Борису Вишневскому сообщил депутат МО «Коломна» Илья Киселев.

В связи с этим комитет по транспорту также просят ввести в Адмиралтейском районе парковку по выходным и праздникам без взимания платы. Граждане также просят дать возможность оформить льготные парковочные разрешения родителям детей, которые учатся в школах или ходят в детские сады, если эти объекты входят в зону платной парковки.

Напомним, что в Петербурге неуклонно расширяется зона платной парковки. Летом 2022 года Центральный район стал полностью платным, осенью к нему присоединился Адмиралтейский. В планах на следующий год — Петроградский и Василеостровский районы.