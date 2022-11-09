Канберра, 9 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз подтвердил, что является одним из миллионов клиентов австралийского страховщика Medibank, пострадавших в результате недавней кибератаки. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Канберре 9 ноября, передает телеканал Nine News.

Ted86 Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Отмечается, что Альбаниз поддержал позицию страховой компании не платить выкуп, чтобы не допустить утечку медицинских данных в сеть. Выступая перед журналистами, Альбаниз сказал, что ему хорошо известно, насколько тревожно то, что хакеры могут хранить личные медицинские данные миллионов людей.

«Это действительно тяжело для граждан. Я также являюсь частным клиентом Medibank, и меня беспокоит, что часть информации была размещена у них», — сказал он.

«Мой совет — не участвовать в выплате выкупа … Если вы пойдете по этому пути, то потенциально столкнетесь с большими трудностями в более широком диапазоне», — добавил премьер-министр.