Херсон, 9 ноября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования преступного режима Киева продолжают стягивать свои силы в Херсонскую область. Об этом 9 октября сообщил заместитель врио главы региона Кирилл Стремоусов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Укровермахт подтягивает новые силы в надежде выполнить указания коллективного Запада», — написал он в своём сообщении.

Также Стремоусов отметил, что на фоне победы на выборах в палату представителей США республиканцев, он ожидает снижение финансирования Вашингтоном киевского режима и добавил, что также в недавнем наступлении боевиков ВСУ принимали участие иностранные наёмники.

«На данном этапе ситуация находится под полным контролем российских военных», — подчеркнул заместитель врио главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель врио главы региона Кирилл Стремоусов сообщил, что попытка наступления боевиков киевского террористического режима киевского террористического режима была отражена российским военными.