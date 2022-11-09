Москва, 9 ноября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Минпросвещения РФ создали Молодёжный совет, который будет заниматься вопросами развития сотрудников ведомства возрастом до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

obrnadzor.gov.ru Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов

«Молодежный совет при Минпросвещения России станет постоянно действующим совещательным органом, созданным для рассмотрения вопросов развития профессионального, интеллектуального, нравственного и творческого потенциала работников Минпросвещения России и подведомственных ему организаций в возрасте до 35 лет включительно», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, деятельность новой структуры будет направлена «на создание условий для профессиональной адаптации молодых специалистов, их самореализации как в профессии, так и в других сферах жизни»: «Для нас очень важно выстроить систему преемственности тех традиций, которые сложились в ведомстве, сформировать четкие подходы к развитию молодых специалистов, а также способы их поддержки».