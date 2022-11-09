Грозный, 9 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Чечне выросла среднемесячная заработная плата. Её рост за восемь месяцев 2022 года составил 9,5%, сообщили в Чеченстата.

Чечня. Грозный

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях Чеченской Республики, включая субъекты малого предпринимательства, в январе–августе 2022 года составила 32 492,3 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличилась на 9,5%», — приводит данные ведомства ИА «Чечня Сегодня».

При этом реальная зарплата в республике, рассчитанная за тот же временной промежуток с учетом индекса потребительских цен, составила всего 96% показателя того же периода прошлого года.

Отметим, что, по данным пресс-службы Чеченстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в августе 2022 года в регионе составила 33 126,1 рубля.