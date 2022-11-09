Иркутск, 9 ноября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Иркутской области с наступлением холодов участились случаи гибели людей на льду водоемов. Как сообщает 9 ноября ГУ МЧС РФ региона, несоблюдение требований безопасности стало причиной гибели двух мужчин.

12.mchs.gov.ru Злополучная полынья

Так, 7 ноября на реке Илим в Нижнеилимском районе очевидцем были обнаружены вмерзшие в лед вещи. Было установлено, что они могли принадлежать мужчине 1965 года рождения, который в конце октября уехал на охоту в сторону поселка Суворовский. Погибший был поднят со дна в ходе поисковых работ.

Еще одна трагедия случилась 8 ноября: в Братском водохранилище, вблизи села Хамхар Нукутского района было обнаружено тело мужчины. Очевидцы рассказали, что 39-летний житель села Хадахан 5 ноября в вечернее время верхом на коне направился в один из заливов, где находились его знакомые рыбаки.

С 6 ноября с ним пытался выйти на связь фермер, у которого мужчина работал пастухом, но безрезультатно. Поэтому он самостоятельно отправился на поиски и, обнаружив своего погибшего коня в упряжке в полынье в 50 метрах от берега. Спасателями пропавший мужчина был обнаружен в воде в трех метрах от места провала коня. Толщина льда в заливе едва достигает 5 сантиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2022 года выход на тонкий лед карьера в Ангарске стал причиной гибели мужчины и подростка.

Читайте также: Мужчина и подросток утонули на карьере в Ангарске