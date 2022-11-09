Москва, 9 ноября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Россия заинтересована в равноправном и взаимовыгодном диалоге с США по контролю над вооружениями. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

При этом он отметил, что России и США требуется много времени для выхода на новые договоренности о контроле над вооружениями. Страны уже не смогут согласовать их за год.

«Россия не будет упрашивать США вернуться за стол переговоров. Свою национальную безопасность мы обеспечим в любых обстоятельствах. Ни о каких односторонних уступках в ущерб безопасности РФ речи быть не может», — подчеркнул Антонов в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, опасные заявления Вашингтона о якобы «приближающемся Армагеддоне» делаются, чтобы настроить против России максимальное количество стран мира, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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