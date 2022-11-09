Москва, 9 ноября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В настоящее время РФ уже столкнулась с дефицитом рабочих и инженеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Рабочий

«Россия уже сейчас испытывает дефицит рабочих и инженеров, — констатировала она. — Причины понятны. Это и мобилизация, и последствия пандемии — только за 2021 год Россия получила минус 1 млн человек. Также сейчас наблюдается отток мигрантов — они боятся ситуации с СВО. Инженеров не хватает, так как Россия начала долгожданное импортозамещение на фоне ограничения поставок с Запада. Кроме того, идёт рост гособоронзаказа, а там, конечно, без инженеров никуда. Не забудем и про огромное количество покинувших Россию. Всё это будет увеличивать нехватку как рабочих, так и инженеров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в РФ будет расти спрос на рабочие профессии и при этом снижаться доля «белых воротничков» в экономике.