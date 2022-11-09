Стокгольм, 9 ноября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В представленном министром финансов Швеции Элизабет Свантессон (Умеренные) первом проекте бюджета нового правительства сделан сильный акцент на спаде экономики и росте инфляции, отмечает политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Цитата из видео на svtplay.se Матс Кнутсон, журналист агенства SVT

«Есть ряд различных отправных точек, по которым оппозиция и эксперты будут ставить под сомнение этот бюджет», — предупредил эксперт.

Кнутсон считает, что дебаты о предательстве повлияют на политику нового правительства Швеции и правящие партии, поскольку некоторые предвыборные обещания не могут быть выполнены прямо сейчас. В то же время многие могут встать на защиту правительства, учитывая серьезную экономическую ситуацию, продолжает Кнутсон.

«Элизабет Свантессон знает, что она должна быть крайне осторожной, облегчая страдания состоятельного среднего класса — она не хочет стать шведской Лиз Трасс», — говорится на страницах издания Sydsvenskan.