Манагуа , , 11:13 — REGNUM Экономическая, торговая и финансовая блокада, введенная США против Кубы, является преступлением против человечества. Об этом во время выступления на закрытии Национального конгресса сандинистской молодежи заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега, пишет Prensa Latina.

Даниэль Ортега Cancillería Ecuador

Он упомянул о недавнем голосовании в Организации Объединенных Наций, где 185 стран проголосовали против односторонней меры, осуществляемой Вашингтоном на протяжении более шести десятилетий.

«Подавляющее большинство стран <…> проголосовало против сохранения блокады», — сказал Ортега.

По его словам, блокаду Кубы поддержали представители США, а «остальные страны мира, даже проамериканские, несмотря на то, что янки оказывают на них давление, чтобы они проголосовали за блокаду, не решаются, потому что понимают, что это означает стать соучастниками преступления против человечества».

Ортега подчеркнул, что народ Кубы, Хосе Марти, Фидель Кастро и Рауль Кастро, а также президент страны Мигель Диас-Канель — это героический народ, который умеет противостоять правилам США.

Никарагуанский лидер считает, что для того, чтобы ООН пользовалась уважением, она должна подчиниться голосованию, в противном случае «давайте не будем питать иллюзий в отношении ООН, [ведь] это катастрофа».