Пермь, 9 ноября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Пермском крае закрытые торги по продаже основного имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» признаны несостоявшимися. Причиной названо отсутствие заявок, сообщает издание «Коммерсантъ».

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С молотка должны были уйти здания различного назначения, производственное оборудование, другое движимое и недвижимое имущество. Эти активы находятся в залоге у конкурсных кредиторов. Начальная цена лота составляла 9,24 млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пермское предприятие находится в процедуре банкротства. Общая сумма требований кредиторов составляла 17,6 млрд рублей. Весной 2022 года с первой попытки не смогли провести торги по продаже здания подстанции № 332, земельный участок и производственный цех при начальной стоимости лота в 550 тыс. рублей.