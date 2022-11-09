Донецк, 9 ноября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённый пункт Спартак в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Спартака со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 10:29 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащий, который дважды смог отшвырнуть сброшенные на него с дрона ВСУ гранаты — уроженец Ленинградской области, пехотинец Алексей из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в регионе.